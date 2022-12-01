Шума поглощение: водителей громких авто будут штрафовать на 5–30 тыс. рублей

Владельцев чрезмерно громких автомобилей и мотоциклов будут штрафовать на 5–30 тыс. рублей. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами Московской городской думы. Вычислять критично громких водителей предлагается с помощью специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству может рассмотреть законопроект уже в понедельник, выяснили «Известия». Эксперты отметили, что при реализации этой инициативы надо сделать всё возможное для исключения ошибочной фиксации нарушений.

Мощный шум

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 5 декабря планирует рассмотреть проект поправок в КоАП РФ, касающийся штрафов для водителей, чьи машины нарушают ночной решим тишины, рассказал «Известиям» депутат ГД Сергей Чепиков.

Законопроект внесла Московская городская дума 28 ноября . Столичные законодатели предлагают дать регионам право самостоятельно устанавливать административную ответственность «за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств».

Шума поглощение Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Речь идет как о ночных гонках на спорткарах, так и об обычных автомобилях, чьи владельцы не озаботились тем, чтобы вовремя починить выхлопную трубу. Или, наоборот, изменили техническое устройство автомобиля, чтобы более эффектно кататься по городу, пояснил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.



Штрафовать предлагается на сумму от 5 до 30 тыс. рублей. Размер штрафа для конкретного автовладельца, по словам депутата Мосгордумы, будет зависеть от мощности двигателя. Само транспортное средство отправят на штрафстоянку.

— Во-первых, более мощный автомобиль издает более мощный шум, и автовладелец должен вести себя более ответственно. Во-вторых, мы не хотим, чтобы для владельца, скажем, дорогущего спорткара размер штрафа ограничивался пятьюстами рублями. В этом случае штраф был бы своего рода «проездным билетом» — заплатил и катайся по городу как хочешь, — рассказывал он.

Шума поглощение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Правительство в середине сентября положительно оценило законопроект, но отметило необходимость доработать его.

Безошибочно определить

Проблема шумного вождения назрела давно, рассказали «Известиям» члены комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Кастомные выхлопные системы действительно сильно нарушают покой горожан, причем не только в Москве, полагает член комитета Сергей Чепиков.

— Я думаю, что каждому жителю любого населенного пункта или города очень важно, чтобы соблюдался определенный звуковой режим в вечерние часы, в ночное время. Наш комитет будет рассматривать инициативу. Возможно, уже 5 декабря, — сообщил он.

Первый зампредседателя комитета Юрий Синельщиков подчеркнул, что поддерживает борьбу с шумными водителями. Хотя, по его словам, важно тщательно рассмотреть предложенные инициативы.

Шума поглощение Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Главный вопрос, которым задаются законодатели: какими механизмами предлагается вычислять нарушителей? Фиксировать их могут помочь «специальные технические средства, имеющие функции измерения уровня звука, издаваемого транспортным средством», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Их стоит совместить с работающими в автоматическом режиме видеокамерами. То есть недобросовестных водителей предлагается «ловить» с помощью «шумомеров», пояснял ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По словам Александра Семенникова, в данный момент есть только опытные образцы подобных приборов, хотя технические требования к ним уже сформулированы.

— Предварительно наши отечественные разработчики демонстрировали возможности подобной техники. Они не сомневаются, что можно со стопроцентной гарантией идентифицировать автомобиль в потоке, в движении на улицах. К тому же речь идет о нарушениях тишины и покоя граждан в ночное время, когда поток автомобилей не такой, как днем. Техническая задача вычленения нарушителя, его идентификации решаема, — считает он.

При этом сами технические средства, которые фиксируют уровень шума, требования к ним, порядок их сертификации, должны быть определены на федеральном законе. И только после того заработает система штрафов для автовладельцев, полагают столичные депутаты.

Именно вопросы о том, насколько точно приборы способны определить уровень шума, должны быть в первую очередь озвучены при рассмотрении законопроекта в Госдуме, считает член комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

Шума поглощение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Денисов

Настроить камеры на фиксацию нарушителей режима тишины вполне реально, полагает руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Однако важно, по его словам, не допустить злоупотреблений.

— В целом идея рациональная. Мы видим, что в отношении скорости и других нарушений, когда водителям автоматически присылают штрафы, есть небольшие проблемы, но в целом система работает. Даже если сначала будут какие-то шероховатости, то постепенно мы это отладим, — уверен он.

Решить самостоятельно

Вопрос безошибочной фиксации шумных нарушителей в случае принятия поправок в КоАП волнует и опрошенных «Известиями» автоэкспертов.

— Нужно понять, будут ли у нас разработаны комплексы фото- и видеофиксации, которые умеют измерять издаваемый машиной шум машиной так, чтобы не было никаких ошибок в том, от какого именно авто идет шум: от того, которое попало непосредственно в поле зрения видеокомплекса, или от того, которое проезжало где-то рядом по соседней полосе в обратную сторону, — пояснил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Пока радует, что машин, которые по ночам гоняются без глушителя или с громко рычащей из салона музыкой, на самом деле не очень много, добавил он. Поэтому вряд ли такие штрафы будут массовым явлением.

Во многих странах проблема шумного транспорта решается путем договоренностей между властью и спортивным автомобильным сообществом, напомнил автоэксперт, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

— Заключается договор, по которому автомобилисты, если узнают о такой проблеме, допустим от властей, сами ее решают. Поверьте, это намного действенней. Нужно договориться с сообществом, которое само будет воздействовать на того или иного нарушителя, объясняя ему, — рассказал он.

Шума поглощение Фото: Global LOOK press

В некоторых регионах России, по его словам, власти уже стараются решать проблему таким образом. Например, так делают в Чечне. Общественный договор помогает избегать коррупции, добавил эксперт. Тогда как штрафы могут негативно повлиять на развитие автоспорта, опасается он.

— Готов сам в любой регион съездить, поговорить со спортсменами. Обо всем можно договориться. Они дальше сами всё решат. И не будет проблемы, ни у властей, ни у кого. Даже если появится один пьяный шумный водитель, куда от этого деться? — объяснил он свою позицию.

Тем не менее важно, что согласно документу именно регионы могут принимать решение, нужно ли им вводить такие штрафы, подчеркнул Сергей Канаев. Это, по его словам, дает возможность применять штрафы только там, где эти проблемы наиболее актуальны.