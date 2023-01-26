В России призвали ужесточить требования к автовладельцам при ремонте по ОСАГО
Требования к автовладельцам при выборе станции техобслуживания в ходе ремонта по ОСАГО должны быть ужесточены, чтобы право организовать процедуру было только за страховщиком. С таким предложением выступил Всероссийский союз страховщиков (ВСС), сообщает 26 января «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ.
Таким образом, предлагается исключить возможность автовладельца выбирать станцию технического обслуживания автомобилей (СТОА). Страховщики же в случае принятия инициативы получат «безальтернативное право организовать и оплатить ремонт» автомобиля.
Если же предложение будет отклонено, страховщики считают необходимым увеличить продолжительность ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, а также разрешить использовать в работе подержанные запчасти.
Представители отрасли отмечают, что необходимость такой меры обусловлена наблюдающимся дефицитом деталей для автомобилей, который не позволяет страховщикам исполнять свои обязательства в сроки.
Документ с указанными предложениями члены ВСС подготовили к совещанию с зампредом Центробанка РФ Филиппом Габунией.
16 января стало известно, что на фоне дефицита автозапчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей страховые компании начали отказывать в ремонте машин по ОСАГО. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, по итогам 2022 года доля машин, которые направляются на ремонт по ОСАГО, практически снизилась до нуля.