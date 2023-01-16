«Известия» выяснили причины массового отказа страховщиков в ремонте по ОСАГО

На фоне дефицита автозапчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей страховые компании начали отказывать в ремонте машин по ОСАГО. Кроме того, и денежную компенсацию страховщики стали выплачивать далеко не полную. «Известия» выяснили 16 января, как добиться полного возмещения и какие для этого меры необходимо предпринять.

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, по итогам прошлого года доля машин, которая направляется на ремонт по ОСАГО, практически снизилась до нуля.

Директор департамента урегулирования убытков страховой компании Игорь Ликин отметил в свою очередь, что с 2022 года стоимость ремонта авто подорожала на 30%. Чтобы решить проблему, страховщики уже обращались в РСА и Центробанк с просьбой расширить их возможности и использовать для ремонта бывшие в употреблении детали, что по нормам запрещено.

На фоне этих проблем страховщики вместо ремонта авто предлагают денежную выплату. Так, один из пострадавших в ДТП Дмитрий рассказал, что ему выплатили 140 тыс. рублей, при этом на ремонт у него ушло на 90 тыс. больше — 230 тыс. Вернуть разницу шансы невелики.

Многие автовладельцы, попадая в такие же ситуации, берут ту сумму, что дают, и доплачивают за ремонт. Конечно, этот вариант является самым быстрым, чтобы отремонтировать машину. Однако, как отметил автоюрист Лев Воропаев, если автовладелец располагает временем, то лучше подождать: страховщики будут вынуждены отремонтировать машину за свой счет по расценкам автосервиса.

«На этой же позиции стоит закон об ОСАГО. Если вы будете стоять до конца на своей позиции, вы получите максимальную компенсацию от страховой компании, которая может доходить до рыночной стоимости восстановительного ремонта вашего автомобиля», — сказал автоюрист.

По состоянию на конец декабря 2022 года, на российском авторынке отсутствует около 15–20% деталей, как в виде оригиналов, так и аналогов. Однако поставки автозапчастей уже начинают постепенно налаживаться через Китай, Арабские Эмираты и Турцию. По словам Уфимцева, дополнительно запчасти также начали привозить через Казахстан и Индию.

Как сообщил «Известиям» в том же месяце глава РСА, пилотный проект по использованию б/у запчастей для ремонта по ОСАГО в некоторых регионах могут запустить уже в I квартале 2023-го.

Также с 13 сентября начали действовать новые тарифы ОСАГО. Центробанк расширил базовый тарифный коридор ОСАГО на 26% в обе стороны, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.