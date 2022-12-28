В России могут разрешить использовать для ремонта по ОСАГО б/у запчасти в 2023 году

Пилотный проект использования б/у запчастей для ремонта по ОСАГО в некоторых регионах могут запустить уже в I квартале 2023-го, сообщил «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Он рассказал, что сейчас для новых машин отдельных категорий запчастей недостаточно, и б/у детали уже активно используются.

«Страховщики только хотят легализовать существующую норму, причем в четко оговоренных ситуациях. Например, для машин с правым рулем, которые традиционно ремонтировали б/у запчастями. Еще мы предлагаем использовать бывшие в употреблении детали, которые не влияют на безопасность, то есть не двигатель или коробку передач, а, например, бампер, крыло. Мы надеемся, в следующем году эта практика будет реализована», — подчеркнул Евгений Уфимцев.

Он уточнил: чтобы использовать б/у запчасти, придется подготовить нормативные документы и требования, это займет как минимум 3–6 месяцев. ВСС скоро планирует обратиться к администрации Приморского края, где наиболее активно используют такие детали, чтобы в виде эксперимента разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями в отдельных субъектах.

«Этот проект может стартовать уже в I квартале 2023 года. Что касается увеличения сроков, повсеместного разрешения использовать б/у детали и других послаблений — мы проведем совещание с Банком России в январе и обсудим меры на 2023 год», — уточнил глава ВСС.

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