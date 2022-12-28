Водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

«Мы уже неоднократно предлагали запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводили только эксперименты и пилотные проекты. Сейчас основная задача — совместить две информационные системы: базу данных РСА и ГИБДД. В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения», — уточнил Евгений Уфимцев

По его словам, клиенты в 2022 году оформили на 2% меньше полисов обязательной автогражданки, чем в прошлом. Однако это скорее всего обусловлено снижением продаж новых авто, а также отъездом некоторых россиян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам»