В России средняя цена полиса ОСАГО на автомобили за год выросла на 27%
Средняя цена полиса ОСАГО на легковые автомобили за год выросла на 27%, сообщили «Известиям» 20 января эксперты финансового маркетплейса Сравни.
«В 2022 году количество проданных полисов ОСАГО на легковые автомобили на сайте Сравни выросло на 40% по сравнению с 2021 годом. Средний возраст застрахованного авто в России — 11 лет, а покупателя полиса — 43 года», — отметили аналитики.
Как уточняется, чаще всего в России страховали автомобили марок Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, ВАЗ 2190, ВАЗ VestaВАЗ.
По информации маркетплейса, средняя разница в цене полисов ОСАГО на один и тот же автомобиль в разных страховых организациях составляет 1,2 тыс. рублей.
В то же время продажи полисов каско в прошлом году увеличились на 33% по сравнению с 2021-м. С сентября по декабрь средняя стоимость выросла на 70%, составив около 38 тыс. рублей.
Кроме того, почти в три раза выросло число проданных полисов на страхование ипотечного жилья в 2022 году, средняя разница в их цене составила 4 тыс. рублей.
Накануне сообщалось, что на закрытом заседании, прошедшем в Государственной думе, страховые компании предложили увеличить сроки восстановительного ремонта по ОСАГО.
До этого,16 января, стало известно, что на фоне дефицита автозапчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей страховые компании начали отказывать в ремонте машин по ОСАГО.
Директор департамента урегулирования убытков страховой компании Игорь Ликин рассказал, что с 2022 года стоимость ремонта авто выросла на 30%. По его словам, чтобы это изменить, страховщики обратились в Российский союз автостраховщиков и Центробанк с просьбой расширить возможности и разрешить использовать для ремонта бывшие в употреблении детали.