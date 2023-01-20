Реклама
Прямой эфир
Общество
В Запорожской области заявили об активизации боев по всей линии фронта в регионе
Мир
В Одесской области сквер Пушкина переименовали в Литературный
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харьковской и Одесской областях
Мир
Глава МИД Словении допустила долгосрочную заморозку конфликта на Украине
Мир
В ФРГ опровергли сообщения о требовании Шольца к США передать Киеву Abrams
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области
Туризм
Китай возобновит выездной туризм в Россию с 6 февраля
Авто
В России средняя цена полиса ОСАГО на автомобили за год выросла на 27%
Мир
В ЕС заявили об исчерпании своих запасов советских вооружений
Мир
В Испании раскрыли преступную сеть по торговле людьми
Общество
Водитель попавшего в ДТП в Ростовской области автобуса не справился с управлением
Происшествия
Мужчина и женщина погибли в Волоколамске при пожаре в частном доме

В России средняя цена полиса ОСАГО на автомобили за год выросла на 27%

Исследование: средняя цена полиса ОСАГО на легковые автомобили за год выросла на 27%
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя цена полиса ОСАГО на легковые автомобили за год выросла на 27%, сообщили «Известиям» 20 января эксперты финансового маркетплейса Сравни.

Кошелек за жизнь и здоровье: ОСАГО ждет новая реформа
Выплаты пострадавшим в ДТП могут увеличиться до 2 млн рублей

«В 2022 году количество проданных полисов ОСАГО на легковые автомобили на сайте Сравни выросло на 40% по сравнению с 2021 годом. Средний возраст застрахованного авто в России — 11 лет, а покупателя полиса — 43 года», — отметили аналитики.

Как уточняется, чаще всего в России страховали автомобили марок Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, ВАЗ 2190, ВАЗ VestaВАЗ.

По информации маркетплейса, средняя разница в цене полисов ОСАГО на один и тот же автомобиль в разных страховых организациях составляет 1,2 тыс. рублей.

В то же время продажи полисов каско в прошлом году увеличились на 33% по сравнению с 2021-м. С сентября по декабрь средняя стоимость выросла на 70%, составив около 38 тыс. рублей.

Кроме того, почти в три раза выросло число проданных полисов на страхование ипотечного жилья в 2022 году, средняя разница в их цене составила 4 тыс. рублей.

Накануне сообщалось, что на закрытом заседании, прошедшем в Государственной думе, страховые компании предложили увеличить сроки восстановительного ремонта по ОСАГО.

До этого,16 января, стало известно, что на фоне дефицита автозапчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей страховые компании начали отказывать в ремонте машин по ОСАГО.

Директор департамента урегулирования убытков страховой компании Игорь Ликин рассказал, что с 2022 года стоимость ремонта авто выросла на 30%. По его словам, чтобы это изменить, страховщики обратились в Российский союз автостраховщиков и Центробанк с просьбой расширить возможности и разрешить использовать для ремонта бывшие в употреблении детали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023