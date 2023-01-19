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Страховщики предложили увеличить сроки ремонта машин по ОСАГО

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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На закрытом заседании, прошедшем в Государственной думе, страховые компании предложили увеличить сроки восстановительного ремонта по ОСАГО. Об этом 19 января сообщило издание «Парламентская газета».

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Эксперты страхового рынка считают, что срок, который по закону отведен страховщику на ремонт поврежденного в ДТП автомобиля, будет увеличен в два раза: с нынешних 30 до 60 дней.

Кроме того, страховые компании в очередной раз выступили с инициативой использования при ремонте машин подержанных запчастей.

По словам присутствовавшего на заседании председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, увеличение срока, отведенного на ремонт автомобиля, будет временной мерой, «которая даст страховым компаниям чуть больше времени на подбор качественных запчастей, пока не будут окончательно налажены поставки, в том числе по параллельному импорту».

Что касается использования при ремонте подержанных деталей, то, по словам парламентария, необходимо определиться с перечнем запчастей, которые можно будет использовать для восстановления автомобиля в рамках ремонта по ОСАГО.

«Безусловно, это должны быть комплектующие, которые не влияют на ходовую часть, безопасность вождения и общее состояние транспортного средства», — рассказал Аксаков. Он также добавил, что окончательные решения по поводу увеличение сроков восстановительного ремонта и использования неновых запчастей пока не приняты. По итогам совещания страховщики, автомобильное сообщество и Народный фронт должны подготовить более развернутые предложения, которые будут детально рассматриваться депутатами в дальнейшем», — подчеркнул Аксаков.

16 января стало известно, что на фоне дефицита автозапчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей страховые компании начали отказывать в ремонте машин по ОСАГО. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, по итогам 2022 года доля машин, которая направляется на ремонт по ОСАГО, практически снизилась до нуля.

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