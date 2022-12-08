О существовании еОСАГО не знает более 40% российских водителей

Более 40% российских автовладельцев не подозревают о том, что в России можно получить полис ОСАГО в электронном виде. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба компании «Ренессанс страхование».

По оценке страховщиков, 41% российских водителей не знают о том, что полис еОСАГО можно приобрести в электронном виде, от того отказаться от традиционного приобретения бумажной версии обязательной «автогражданки» не готовы 63% автомобилистов, и они продолжают распечатывать документ. Такое решение чаще всего продиктовано страхом перед инспектором ГИБДД, так как тот может проигнорировать электронную версию и выписать штраф. Полностью отказаться от бумажного варианта полиса смогли 38% автомобилистов.

По данным «Ренессанс страхования», электронными документами чаще готовы воспользоваться женщины, почти втрое чаще мужчин. Между тем подавляющее большинство автомобилистов (81%) в ходе опроса выступили за активное развитие и внедрение электронного документооборота во всех сферах жизни. Самым важным документом, которому необходима электронная версия, респонденты посчитали полис ОСАГО (36%).

По данным страховой компании, больше всего любителей электронной документации на автомобиль проживает в Санкт-Петербурге, их доля равна 87%. На втором месте Красноярск с долей в 66%, на третьем — Казань (59%).

6 декабря депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО в шесть раз, так как многих водителей он не пугает в силу стоимости в 800 рублей. Авторы инициативы считают, что сегодня многим водителям проще оплатить штраф, чем покупать полис, который стоит почти в 10 раз дороже нынешнего штрафа за отсутствие полиса ОСАГО. Депутаты подчеркнули, что повышение штрафного тарифа позволит обезопасить добросовестных водителей.