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Автоэксперт посчитал странной идею изменить правила ремонта машин по ОСАГО

Автоэксперт Солдатов посчитал странной инициативу ужесточить требования к автовладельцам при ремонте по ОСАГО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Автовладелец должен сам выбирать станцию техобслуживания при ремонте по ОСАГО, лишать его такой возможности странно. Такое мнение выразил автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов в четверг, 26 января.

Детали в долгом ящике: правила ремонта машин по ОСАГО хотят изменить
Страховщики предлагают увеличить сроки и разрешить использовать б/у запчасти

Ранее в этот день стало известно об инициативе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), которая предполагает ужесточение требований к автовладельцам при ремонте по ОСАГО. В частности, предлагается лишить потребителя права выбирать станцию для ремонта. Кроме того, страховщики попросили разрешить использовать в работе подержанные запчасти.

«Давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения потребителя: я плачу за ОСАГО, и при этом страховая компания мне говорит, что выбора у меня нет. Звучит очень странно. Людям должны давать право выбирать. Хорошо, нет новых деталей, поэтому ремонт займет чуть больше времени. Если человек согласен, то отлично. Если нет, то достаточно предложить ему починку б/у комплектующими», — указал специалист.

По его словам, все эти ужесточения — результат дефицита деталей для автомобилей. Работа параллельного импорта и налаживание цепочек поставок не обеспечивают покрытие спроса автовладельцев.

«Почему? Потому что оформление документов для ввоза по параллельному импорту — это очень сложная процедура, поэтому многие ввозят детали через физическое лицо. Но таможенная служба на основе законодательства РФ при малейшем подозрении на коммерческое использование товара может не пропустить детали», — объяснил Солдатов.

Он подчеркнул, что в ремонте подержанными комплектующими нет ничего плохого. Кроме того, многие автовладельцы и раньше пользовались такой опцией в сервисах.

«Всё зависит от того, что за деталь и в каком она состоянии. Порядочные СТО будут устанавливать хорошие комплектующие, а серые станции попробуют втюхать «убитую» деталь в три раза дороже, что может обернуться трагедией. Но навязывать и буквально заставлять ремонтировать машину б/у деталями страховщики не имеют права», — добавил автоэксперт.

16 января стало известно, что на фоне дефицита автозапчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей страховые компании начали отказывать в ремонте машин по ОСАГО. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, по итогам 2022 года доля машин, которые направляются на ремонт по ОСАГО, практически снизилась до нуля.

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