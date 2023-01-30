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Запад может обязать Киев не применять против РФ поставленное оружие

Экс-посол США в РФ Макфол: Запад может обязать Зеленского подписать соглашение о неприменении поставленного оружия против РФ
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Фото: REUTERS/Sgt. Robert Sheets/ABACAPRESS.COM
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В обмен на оружие Запада украинский лидер Владимир Зеленский может подписать договор о его неприменении для нанесения ударов по российской территории, заявил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол 30 января.

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Посол предлагает США и их союзникам предоставить Украине боевые машины пехоты (БМП), системы противовоздушной обороны (ПВО), реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также боеприпасы.

«В обмен на получение этого оружия... Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — сказал Макфол в интервью для журнала Foreign Affairs.

28 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о начале ускоренных переговоров Киева о поставках авиации и дальнобойных ракет Украине.

Днем ранее газета Il Messaggero написала о планах Италии и Франции отправить на Украину зенитные ракеты Aster 30. Они используются для оснащения систем ПВО SAMP-T. В материале отмечалось, что страны договорились о совместной закупке порядка 700 этих ракет.

25 января Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. «Мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — заявил он.

Тем временем украинский замминистра иностранных дел и бывший посол Украины Андрей Мельник запросил у западных стран истребители, боевые корабли и подводные лодки.

В этот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Таким образом, 26 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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