ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
За прошедшие сутки Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) в ходе спецоперации по защите Донбасса сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 28 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 ВСУ», — указал он на брифинге.
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация РФ, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике Украины в 124 районах, добавляет «Газета.Ru».
23 января в Минобороны рассказали, что штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили в ходе боевого вылета технику и военные объекты ВСУ в зоне проведения СВО.
Ранее, 21 января, экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и легкобронированную технику ВСУ в зоне спецоперации. Удар проводился при помощи управляемых авиационных ракет.
19 января Конашенков также сообщал, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 ВСУ в небе над населенным пунктом Полтавка в ДНР.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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