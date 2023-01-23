Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) уничтожили в ходе боевого вылета технику и военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом рассказали в понедельник, 23 января, в Министерстве обороны России.

Отмечается, что атака проводилась парой самолетов на малых высотах. Прибыв на нужную позицию, российские летчики выпустили по позициям противника ракеты. Затем они использовали тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что в результате вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника украинских боевиков.

По прилете на место базирования специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили их к следующему полету.

Ранее, 21 января, экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и легкобронированную технику ВСУ в зоне СВО. Удар проводился при помощи управляемых авиационных ракет.

19 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 ВСУ в небе над населенным пунктом Полтавка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 12 января, экипажи Су-25 российских ВКС уничтожили замаскированные укрепления украинской армии в зоне СВО. Самолеты шли на малых высотах. При помощи авиационных средств поражения летчики поразили цели, после чего выполнили маневры с использованием тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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