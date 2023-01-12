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Минобороны показало парные пуски ракет штурмовиками Су-25 с малых высот

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 12 января показало кадры боевой работы летчиков.

На записи можно увидеть, как пилот осматривает истребитель перед полетом, садится в кабину, разгоняет Су-25 и поднимается в небо. Несколько кадров позволяют увидеть обзор из кабины штурмовика перед пуском ракет. Штурмовики в паре запустили их с малых высот, чтобы уничтожить военные объекты и технику ВСУ.

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После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. Специалисты инженерно-технического состава приступили к обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, пояснили в военном ведомстве.

В начале декабря 2022 года Минобороны сообщало, что штурмовики Су-25 произвели боевой вылет в зону спецоперации при неблагоприятных погодных условиях. Пилоты поразили военные объекты и технику ВСУ при помощи неуправляемых ракет разного калибра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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