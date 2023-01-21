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Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и бронетехнику ВСУ
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Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и бронетехнику ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили танк и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 января сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе выполнения боевых вылетов в зоне спецоперации летчики армейской авиации выполнили пуски управляемых авиационных ракет по военной технике ВСУ. В результате были уничтожены танк и легкобронированная техника противника.

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В Минобороны уточнили, что армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и по авиационной поддержке российских подразделений.

Ранее, 17 января, ударные вертолеты Ми-8 поразили огневые точки и бронетехнику ВСУ. Сообщается, что вертолеты летят на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника.

11 января сообщалось, что ВКС России начали применять в зоне спецоперации модернизированные ударные вертолеты Ка-52, оснащенные высокоточными ракетами «Изделие 305».

До этого, 28 декабря, экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции уничтожили бронетехнику и компункты ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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