Российские летчики сбили украинский Су-25 в небе над ДНР

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбили украинский военный самолет Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом сообщил в четверг, 19 января, на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — рассказал Конашенков.

Он сообщил также, что российские войска продолжают успешные наступательные действия на донецком направлении, нанеся поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе трех населенных пунктов в ДНР.

Конашенков также рассказал, что в районе города Карловка в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе города Курахово разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Стало также известно, что потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки превысили 60 военных убитыми и ранеными. На купянском и краснолиманском направлениях Украина за это же время потеряла убитыми и ранеными 90 человек.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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