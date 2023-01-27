На Украине заявили о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю

Пять высоковольтных подстанций на этой неделе получили повреждения на Украине. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он отметил, что подстанции повреждены в центральном, южном и юго-западном регионах.

По словам Шмыгаля, на этой неделе Киеву удалось договориться со странами-партнерами об увеличении поддержки энергосистемы Украины.

Утром 26 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. После этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Позже в Минобороны России подтвердили, что военные нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины.

Российские войска наносят удары по украинским объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи с 10 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал это ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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