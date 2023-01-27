Совет ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

Совет Евросоюза продлил действие всех введенных из-за конфликта на Украине антироссийских санкций. Об этом 27 января сообщает пресс-служба совета.

Таким образом санкции в отношении отдельных отраслей российской экономики продлены до 31 июля.

Отмечается, что санкции, впервые введенные в 2014 году в качестве реакции на дестабилизирующие действия России на Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года.

Ранее в этот день венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о том, что Венгрия намерена не допустить введения санкций Евросоюза (ЕС) на российскую атомную энергетику.

Кроме того, Орбан указал, что потери Венгрии из-за санкций ЕС против России составят по итогам 2022 года около €10 млрд. По его словам, это почти столько же, сколько составляет совокупный личный подоходный налог, который платят все граждане Венгрии.

До этого, 25 января, глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о том, что власти Украины планируют провести в стране саммит по вопросу санкций против России. По мнению украинского политика, следующие шаги против РФ должны касаться визовой сферы. В частности, он надеется ввести запрет на въезд в другие страны российским военным и членам их семей. Он также заявил, что Киев попытается добиться усиления санкций против российских банков и сконцентрируется на ІТ-сфере и энергетическом комплексе.

23 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что принятие нового, десятого, пакета санкций в отношении России стало бы «огромной ошибкой», так как предыдущие рестрикции завели Европу в тупик.

21 января руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что попытки Запада «выключить» Россию из мировой экономики привели к обратному эффекту и негативно сказались на Евросоюзе (ЕС).

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских санкций был введен в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.