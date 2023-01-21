Экономист указал на обратный эффект антироссийских санкций для ЕС

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов 21 января заявил, что попытки Запада «выключить» Россию из мировой экономики привели к обратному эффекту и негативно сказались на Евросоюзе (ЕС).

Так он прокомментировал заявление профессора Гарвардского института и бывшего главного экономиста Международного валютного фонда Кеннета Рогоффа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в котором тот заявил, что Россия станет «гигантским Ираном» из-за санкционного давления Запада.

«Те, кто больше всего ограничивал российскую экономику, тот, кто пытался нанести ей ущерб, создать затруднение для сбыта российской продукции, они [по итогу] и страдали максимально. Максимальной жертвой санкций оказался ЕС», — пояснил Колташов.

По его словам, санкционная политика Запада привела к тому, что ЕС потерял свои конкурентные способности и доступ к мировым ресурсам. Кроме того, союз потерпел огромные репутационные потери, так как дискредитация ЕС в прошедшем году оказалась колоссальной.

Экономика России, в свою очередь, продолжит развиваться и будет замещать то, что ранее получала извне. При этом РФ будет не в положении изгоя, а в положении защищающегося центра развития, уверен эксперт.

Ранее 21 января обозреватель Джек Виттельс в статье для Bloomberg написал, что страны Европы идут на большой риск, ужесточая санкции против России в нефтяной отрасли, так как это может привести к серьезным потерям для их экономик.

Автор обращает внимание, что РФ остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европу. Согласно данным, которые он приводит в статье, в 2022 году из российских портов было отгружено около 220 млн баррелей.

Накануне член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Европа, несмотря на негативные для себя последствия, продолжает абсурдную и бессмысленную санкционную политику против РФ. Он отметил, что санкции против РФ нельзя назвать эффективными, но следование ЕС антироссийскому курсу упорно продолжается.

Таким образом он отреагировал на высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что европейским государствам становится всё труднее прийти к согласию по поводу антироссийских санкций.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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