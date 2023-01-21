Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области
Мир
В Турции назвали планируемое сожжение Корана в Швеции преступлением ненависти
Мир
Япония заявила о намерении добиться переговоров с РФ по рыболовству у Курил
Мир
Главы МИДов стран Балтии потребовали от Германии передать Украине танки
Мир
Карл III не будет надевать старомодную одежду на коронацию
Мир
Санду допустила отказ Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО
Мир
В МО Турции заявили о поставке 18 млн т продукции по зерновому коридору
Спорт
Теннисистка Александрова последней из россиянок вылетела с Australian Open
Мир
На Украине сообщили о невозможности доказать поставки дронов в РФ из Ирана
Мир
Маск нанял около 100 телохранителей из-за страха похищения
Армия
Российские силы освободили населенный пункт Двуречье на донецком направлении
Мир
В Чехии опровергли сообщение о готовности передать Киеву танки Leopard 2
Сюжет:

Экономист указал на обратный эффект антироссийских санкций для ЕС

Экономист Колташов указал на обратный эффект антироссийских санкций для ЕС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов 21 января заявил, что попытки Запада «выключить» Россию из мировой экономики привели к обратному эффекту и негативно сказались на Евросоюзе (ЕС).

Так он прокомментировал заявление профессора Гарвардского института и бывшего главного экономиста Международного валютного фонда Кеннета Рогоффа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в котором тот заявил, что Россия станет «гигантским Ираном» из-за санкционного давления Запада.

«Те, кто больше всего ограничивал российскую экономику, тот, кто пытался нанести ей ущерб, создать затруднение для сбыта российской продукции, они [по итогу] и страдали максимально. Максимальной жертвой санкций оказался ЕС», — пояснил Колташов.

Энергоракурсы: сколько будут стоить нефть и газ в 2023 году
Эксперты оценили перспективы топливного рынка

По его словам, санкционная политика Запада привела к тому, что ЕС потерял свои конкурентные способности и доступ к мировым ресурсам. Кроме того, союз потерпел огромные репутационные потери, так как дискредитация ЕС в прошедшем году оказалась колоссальной.

Экономика России, в свою очередь, продолжит развиваться и будет замещать то, что ранее получала извне. При этом РФ будет не в положении изгоя, а в положении защищающегося центра развития, уверен эксперт.

Ранее 21 января обозреватель Джек Виттельс в статье для Bloomberg написал, что страны Европы идут на большой риск, ужесточая санкции против России в нефтяной отрасли, так как это может привести к серьезным потерям для их экономик.

Автор обращает внимание, что РФ остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европу. Согласно данным, которые он приводит в статье, в 2022 году из российских портов было отгружено около 220 млн баррелей.

Накануне член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Европа, несмотря на негативные для себя последствия, продолжает абсурдную и бессмысленную санкционную политику против РФ. Он отметил, что санкции против РФ нельзя назвать эффективными, но следование ЕС антироссийскому курсу упорно продолжается.

Таким образом он отреагировал на высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что европейским государствам становится всё труднее прийти к согласию по поводу антироссийских санкций.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023