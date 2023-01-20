В Госдуме указали на абсурдную и бессмысленную санкционную политику Запада

Европа, несмотря на негативные для себя последствия, продолжает абсурдную и бессмысленную санкционную политику против РФ. Об этом 20 января «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он отреагировал на высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что европейским государствам становится всё труднее прийти к согласию по поводу антироссийских санкций.

«Казалось бы, Евросоюз уже исчерпал свою фантазию в разработке новых ограничений в отношении нашей страны, однако давление США обязывает ЕС не сдаваться в этом направлении и дальше вредить собственной экономике ради интересов Вашингтона», — сказал Белик.

По его словам, санкции против РФ нельзя назвать эффективными, но следование ЕС антироссийскому курсу упорно продолжается.

«Кроме того, Польша и страны Прибалтики — члены ЕС, особенно страдающие русофобией, не откажут себе в удовольствии поддержать новый пакет антироссийский санкций, даже если он нанесет очередной ущерб экономике Европы», — заключил депутат.

16 января хорватский политик, участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич заявил «Известиям», что Европарламент ожидает получить проект новых мер против Российской Федерации в феврале.

При этом 11 января сообщалось, что в Евросоюзе сомневаются в возможности продолжать вводить санкции против России с той же скоростью, с какой это происходило в начале прошлого года.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря 2022-го президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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