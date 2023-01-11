В ЕС заявили о невозможности сохранить темп введения новых санкций против РФ

В Евросоюзе сомневаются в возможности продолжать вводить санкции против России с той же скоростью, с какой это происходило в начале прошлого года. Об этом 11 января пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Становится всё сложнее вводить новые санкции против России, конечно, пространства для этого уже не так много. Большинство инструментов уже использовано. С уверенностью можно сказать, что объем и скорость, с которой ЕС готовил и утверждал пакеты санкций против России в 2022 году, не будут такими же в новом году», — приводит агентство слова источника.

Собеседник агентства сообщил, что власти ЕС в данный момент не обсуждают новый пакет антироссийских санкций, однако добавил, что рано или поздно рестрикции могут быть введены и в отношении алмазной или атомной отрасли РФ.

В течение 2022 года страны Запада ввели девять пакетов санкций в отношении почти всех отраслей российской экономики и крупных кредитных организаций РФ. Кроме того, под персональными санкциями оказалось большинство чиновников и представителей ВС РФ. Вследствие этого в ЕС отметили, что исчерпали большинство своих инструментов воздействия на Россию, поэтому десятый пакет антироссийских санкций может быть «закрытием лазеек».

В свою очередь президент России Владимир Путин 15 декабря подчеркнул, что Европа, стараясь нанести экономический урон России, навредила прежде всего самой себе, так как антироссийские санкции вызвали в Евросоюзе скачок инфляции.

Последний, девятый по счету пакет антироссийских санкций ЕС был принят Советом Европы 16 декабря. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.