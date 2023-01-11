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В ЕС заявили о невозможности сохранить темп введения новых санкций против РФ

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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В Евросоюзе сомневаются в возможности продолжать вводить санкции против России с той же скоростью, с какой это происходило в начале прошлого года. Об этом 11 января пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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«Становится всё сложнее вводить новые санкции против России, конечно, пространства для этого уже не так много. Большинство инструментов уже использовано. С уверенностью можно сказать, что объем и скорость, с которой ЕС готовил и утверждал пакеты санкций против России в 2022 году, не будут такими же в новом году», — приводит агентство слова источника.

Собеседник агентства сообщил, что власти ЕС в данный момент не обсуждают новый пакет антироссийских санкций, однако добавил, что рано или поздно рестрикции могут быть введены и в отношении алмазной или атомной отрасли РФ.

В течение 2022 года страны Запада ввели девять пакетов санкций в отношении почти всех отраслей российской экономики и крупных кредитных организаций РФ. Кроме того, под персональными санкциями оказалось большинство чиновников и представителей ВС РФ. Вследствие этого в ЕС отметили, что исчерпали большинство своих инструментов воздействия на Россию, поэтому десятый пакет антироссийских санкций может быть «закрытием лазеек».

В свою очередь президент России Владимир Путин 15 декабря подчеркнул, что Европа, стараясь нанести экономический урон России, навредила прежде всего самой себе, так как антироссийские санкции вызвали в Евросоюзе скачок инфляции.

Последний, девятый по счету пакет антироссийских санкций ЕС был принят Советом Европы 16 декабря. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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