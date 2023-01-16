Европарламент ожидает получить проект десятого пакета санкций в феврале

Европарламент (ЕП) ожидает получить проект новых мер против РФ в феврале. Об этом «Известиям» 16 января заявил хорватский политик, участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич.

Он отметил, что Польша и другие страны-члены Евросоюза (ЕС) уже активно работают над новыми санкциями. По словам политика, обсуждаются меры против «Росатома», а также ограничения на экспорт российских алмазов. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек подтвердил наличие таких идей.

«Самое конкретное предложение сейчас на столе — это снижение потолка цен на российскую нефть (ранее он был согласован на уровне $60 за баррель. — Ред.). Также ведутся переговоры о введении санкций против российской государственной компании «Росатом». Недавний визит на Украину вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса (отвечает за вопросы климата. — Ред.) может свидетельствовать о том, что Брюссель благосклонно относится к предложению Киева ввести эту меру», — заявил «Известиям» евродепутат.

Он отметил, что пока официально сотрудничество с «Росатомом» прекратила только Финляндия (приостановила проект по зарубежному строительству).

«Еще неизвестно, найдут ли такие санкции поддержку у остальных стран-членов. У Венгрии давние партнерские отношения с РФ в атомной отрасли, потому она может заблокировать санкции в этой области», — считает Гуннар Бек.

Еще до согласования девятого пакета премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт постарается не допустить санкций в отношении ядерной энергетики, поскольку у них будут трагические последствия для страны.

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