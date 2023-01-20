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Глава Евросовета рассказал о трудностях при согласовании новых санкций

Глава Евросовета Мишель признал, что санкции против России становится сложнее принимать
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Европейским государствам становится всё труднее прийти к согласию по поводу антироссийских ограничений. Об этом в четверг, 19 января, рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.

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«Каждая новая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей», — приводит его слова Bloomberg.

Тем не менее Мишель выразил уверенность в том, что ЕС не откажется от политики экономического давления на РФ и будет предпринимать новые шаги в рамках выбранного курса.

Ранее, 17 января, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в рамках Всемирного форума в Давосе выразила надежду на то, что российская экономика погрузится в рецессию благодаря санкциям. Тогда же она анонсировала 10-й пакет рестрикций, который, по замыслу инициаторов, должен будет покончить с попытками обойти уже принятые ограничения.

Накануне хорватский политик, участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич заявил «Известиям», что Европарламент ожидает получить проект новых мер против Российской Федерации в феврале.

При этом 11 января сообщалось, что в Евросоюзе сомневаются в возможности продолжать вводить санкции против России с той же скоростью, с какой это происходило в начале прошлого года.

В течение 2022 года страны Запада ввели девять пакетов санкций в отношении почти всех отраслей российской экономики и крупных кредитных организаций РФ. Кроме того, под персональными санкциями оказалось большинство чиновников и представителей вооруженных сил. Вследствие этого в ЕС отметили, что исчерпали большинство своих инструментов воздействия на Россию.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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