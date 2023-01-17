Глава ЕК анонсировала 10-й пакет санкций против России

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести 10-й пакет санкций против России. Об этом 17 января сообщает телеканал CNN.

Она отметила, что новый пакет ограничительных мер будет преимущественно направлен на то, чтобы закрыть лазейки, покончить с обходами санкций.

Кроме того, в ЕК намерены прописать последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза.

Ранее в этот же день Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе выразила надежду на то, что экономика России погрузится в рецессию благодаря санкциям.

16 января хорватский политик, участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич заявил «Известиям», что Европарламент ожидает получить проект новых мер против Российской Федерации в феврале.

На прошлой неделе сообщалось, что в Евросоюзе сомневаются в возможности продолжать вводить санкции против России с той же скоростью, с какой это происходило в начале прошлого года.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.