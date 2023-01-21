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Bloomberg указало на риски для экономики Европы из-за санкций против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Страны Европы идут на большой риск, ужесточая санкции против России в нефтяной отрасли, так как это может привести к серьезным потерям для их экономик. Об этом написал обозреватель Джек Виттельс в статье для Bloomberg от 21 января.

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«Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные источники топлива, санкции приведут к колоссальным расходам в отраслях, зависящих от дизеля, таких как сельское хозяйство и автомобильные перевозки», — написал Виттельс.

В случае такого исхода это сильно ударит по экономикам стран Европы и усложнит задачу по сдерживанию инфляции, считает он.

При этом автор обращает внимание, что РФ остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европу. Согласно данным, которые он приводит в статье, в 2022 году из российских портов было отгружено около 220 млн баррелей.

Накануне, 20 января, министерство финансов США сообщило, что сторонники ограничения цен на ресурсы из РФ договорились ввести два потолка цен на нефть в зависимости от категории нефтепродуктов. Отмечалось, что данный вопрос был вынесен на обсуждение в рамках виртуальной встречи замглавы американского минфина Адевале Адейемо с иностранными коллегами.

Ранее в тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Европа, несмотря на негативные для себя последствия, продолжает абсурдную и бессмысленную санкционную политику против РФ. Он отметил, что санкции против РФ нельзя назвать эффективными, но следование ЕС антироссийскому курсу упорно продолжается.

Таким образом он отреагировал на высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что европейским государствам становится всё труднее прийти к согласию по поводу антироссийских санкций.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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