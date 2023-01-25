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Украина планирует провести саммит по обсуждению новых санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine President Office
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Власти Украины планируют провести в стране саммит по вопросу санкций против России. Как заявил 25 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак, рестрикций, которые уже введены против РФ, недостаточно.

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«Мы планируем провести санкционный саммит на Украине. Он будет иметь цель проанализировать, что уже сделано, и разработать мощный план санкций», — цитирует Ермака издание «Forbes Украина».

По мнению украинского политика, следующие шаги против РФ должны касаться визовой сферы. В частности, он надеется ввести запрет на въезд в другие страны российским военным и членам их семей. Он также заявил, что Киев попытается добиться усиления санкций против российских банков и сконцентрируется на ІТ-сфере и энергетическом комплексе.

Ермак прямо отметил, что поддерживает связь с бывшим посолом США в Москве Майклом Макфолом, вместе с которым возглавляет экспертную группу для разработки предложений странам Запада по санкциям против РФ. Она была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Группа время от времени предлагает новые дорожные карты со списком деятелей РФ и компаний, против которых, по мнению Киева, должны быть введены ограничительные меры. В нее входят более 50 экспертов.

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских санкций был введен в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России не заставит себя ждать. Она указала, что российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные выпады.

17 января Россия со своей стороны расширила санкционный список против европейских чиновников в ответ на девятый пакет рестрикций Евросоюза (ЕС). В нем речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке украинских войск. В черный список внесены европейские граждане, «замеченные в систематической публичной антироссийской риторике».

Евросоюз усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Москва приняла соответствующее решение на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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