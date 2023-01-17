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Россия расширила стоп-лист европейских чиновников

Россия в ответ на девятый пакет санкций ЕС расширила стоп-лист европейских чиновников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия расширила санкционный список европейских чиновников в ответ на девятый пакет рестрикций Евросоюза. Об этом сообщили 17 января в МИД РФ.

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«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что речь идет о руководстве силовых ведомств стран Евросоюза, задействованных в подготовке украинских войск, а также европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих оружие Украине.

В черный список внесены европейские граждане, «замеченные в систематической публичной антироссийской риторике». Ограничения были распространены и на отдельных депутатов Европарламента.

Также в МИДе назвали введение Евросоюзом односторонних ограничительных мер против РФ нелегитимными действиями, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН.

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских санкций был введен в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России не заставит себя ждать. Она указала, что российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные выпады.

Евросоюз усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Москва приняла соответствующее решение на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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