Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери уже на подступах к Артемовску (украинское название — Бахмут). Об этом в пятницу, 27 января, заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов.

Командир подчеркнул, что почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты.

По его словам, российские военные хорошо продвигаются в районе Артемовска, ВСУ пытаются добавлять на направление больше подразделений.

«Не очень им удается это сделать, потому что даже на подходах они уже начинают нести потери», — сказал Алаудинов в эфире Первого канала.

Также он отметил, что беспокойства по поводу поставок Украине танков западными странами являются бесозновательными. По его словам, они не изменят ход боевых действий.

27 января российские войска поразили подразделения ВСУ при помощи усовершенствованных боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Удар был нанесен по стратегическому объекту в районе Артемовска.

До этого, 25 января, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске. По его словам, интенсивные бои идут на окраинах и в некоторых кварталах. Пушилин отметил, что освобождение Соледара сыграло ключевую роль в продвижении в Артемовске. Он подчеркнул, что это направление позволило перекрыть пути снабжения ВСУ.

20 января Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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