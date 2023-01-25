Зеленский привел в действие решение СНБО о санкциях против священников УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский привел в исполнение решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об ужесточении санкций в отношении представителей Украинской Православной Церкви (УПЦ). Соответствующий указ был опубликован 25 января на сайте главы государства.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — указано в документе.

Отмечается, что в санкционные списки угодили 10 человек, среди которых настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, бывший депутат Рады Вадим Новинский, бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (в миру Олег Иванов).

Согласно тексту указа, действие санкций будет длиться на протяжении пяти лет. Рестрикции предусматривают блокирование активов внесенных в санкционный список, ограничение или полное прекращение их торговых операций, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, а также запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений. Подразумевается также и лишение попавших в санкционный список государственных наград Украины.

Ранее, 22 января, в Киевской области захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В церкви отметили, что это уже не первая попытка захвата. Так, в начале декабря прошлого года активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с представителями теробороны и местной властью ворвались в храм и начали избивать прихожан, говорится в сообщении.

В этот же день советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры, митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла — это еще один пример репрессий в отношении украинского духовенства за религиозные взгляды. По словам Балашова, уголовное дело против митрополита Павла — дополнительное подтверждение религиозной нетерпимости киевской власти, о которой митрополит Волоколамский Антоний говорил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

О том, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью, сообщал 13 января постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Он отмечал, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине, что может привести к серьезным последствиям.

8 января настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения в соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием. По его словам, Успенский собор в результате богослужения ПЦУ испытал «надругательство».

До этого, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.