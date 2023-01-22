В Киевской области местные власти захватили Успенский храм УПЦ

В Киевской области захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 22 января сообщается в Telegram-канале УПЦ.

«21 января группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватила Успенский храм в селе Тарасовка Киевской области», — уточнили в публикации.

В церкви отметили, что это уже не первая попытка захвата. Так, в начале декабря прошлого года активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с представителями теробороны и местной властью ворвались в храм и начали избивать прихожан, говорится в сообщении.

Также тогда пострадала Александра Крусьян — мать украинского боевика Владимира Крусьяна. Во время первой попытки захвата она, узнав о гибели сына, встала на колени и попросила «перестать совершать беззаконие», однако по итогу храм был отобран.

Ранее, 17 января, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН обсуждалась тема гонений УПЦ. Тогда слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Он заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ.

О том, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью на 17 января, сообщал постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Он отмечал, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине, что может привести к серьезным последствиям.

До этого, 7 января, украинский президент Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.