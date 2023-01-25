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Какие лекарства должны быть в каждой аптеке России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Правительство России в 2022 году внесло изменения в перечень с необходимым минимумом лекарств, которые должны быть представлены на прилавках каждой аптеки страны. Список включает в себя 52 наименования.

В него входят лекарства, предназначенные для амбулаторного лечения, на дому. Это противовоспалительные, обезболивающие, антибактериальные медикаменты, средства от гипертонии и аллергии.

При этом в перечне указаны лишь лекарства в мазях, гелях, каплях и таблетках — ампулы из обязательного ассортимента исключили. Их можно получить по рецепту, и в случае, если нужного препарата не окажется в наличии, аптека обязуется предоставить его в течение пяти дней. В список входят:

1. Аминофиллин — таблетки.

2. Амоксициллин — капсулы; таблетки; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

3. Амлодипин — таблетки.

4. Аторвастатин — капсулы; таблетки.

5. Аскорбиновая кислота* — драже; таблетки.

6. Атенолол — таблетки.

7. Ацетилсалициловая кислота * — таблетки.

8 Ацетилцистеин * — гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

9. Ацикловир — крем *; мазь *; таблетки.

10. Беклометазон — аэрозоль для ингаляций.

11. Бисакодил * — суппозитории; таблетки.

12. Бифидобактерии бифидум * — капсулы, порошок.

16. Верапамил — таблетки.

17. Висмута трикалия дицитрат * — таблетки.

18. Гидрокортизон * — крем; мазь.

19. Гидрохлоротиазид — таблетки.

20. Дексаметазон — таблетки.

21. Диклофенак — капли; таблетки.

22. Доксициклин — капсулы; таблетки.

23. Дротаверин * — таблетки.

24. Ибупрофен * — капсулы; суспензия; таблетки.

25. Изосорбид мононитрат — капсулы; таблетки.

26. Изосорбида динитрат — таблетки.

27. Ингавирин — капсулы.

28. Кагоцел * — таблетки.

29. Каптоприл — таблетки.

30. Клотримазол * — гель; таблетки; суппозитории.

31. Ко-тримоксазол — суспензия; таблетки.

32. Лозартан — таблетки.

33. Лоперамид * — капсулы; таблетки.

34. Лоратадин * — сироп; таблетки.

35. Нитроглицерин * — спрей; таблетки.

36. Нифедипин — таблетки.

37. Омепразол — капсулы; таблетки.

38. Осельтамивир — капсулы.

39. Панкреатин * — капсулы; таблетки.

40. Парацетамол * — суспензия; суппозитории; таблетки.

41. Сальбутамол — аэрозоль для ингаляций; раствор для ингаляций.

42. Сеннозиды А+Б * — таблетки.

43. Спиронолактон — капсулы; таблетки.

44. Тетрациклин * — мазь.

45. Умифеновир * — капсулы, таблетки.

46. Фамотидин * — таблетки.

47. Флуконазол * — капсулы.

48. Фуросемид — таблетки.

49. Хлорамфеникол — таблетки.

50. Хлоропирамин — таблетки.

51. Ципрофлоксацин — капли; таблетки.

52. Эналаприл — таблетки.

* Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача и входящие в минимальный ассортимент аптек.

Отдельным документом определен перечень обязательных лекарств для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

Президент России Владимир Путин 24 января отметил, что в России существует проблема нехватки ряда препаратов, а также роста цен на них. В то же время глава государства указал на рост отечественного фармпроизводства.

В 2022 году российские аптеки столкнулись с дефицитом лекарств, об этом сообщили 99% фармацевтов и провизоров. На фоне всплеска простудных заболеваний наблюдалась нехватка жаропонижающих средств и антибиотиков для взрослых и детей.

Тем не менее в Минздраве заявили, что в настоящее время беспокоиться не о чем и производство и поставки лекарств в России осуществляются в плановом режиме. Отдельные проблемы могут быть вызваны логистическими трудностями при поставке медикаментов на прилавки аптек.

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