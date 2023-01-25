Какие лекарства должны быть в каждой аптеке России
Правительство России в 2022 году внесло изменения в перечень с необходимым минимумом лекарств, которые должны быть представлены на прилавках каждой аптеки страны. Список включает в себя 52 наименования.
В него входят лекарства, предназначенные для амбулаторного лечения, на дому. Это противовоспалительные, обезболивающие, антибактериальные медикаменты, средства от гипертонии и аллергии.
При этом в перечне указаны лишь лекарства в мазях, гелях, каплях и таблетках — ампулы из обязательного ассортимента исключили. Их можно получить по рецепту, и в случае, если нужного препарата не окажется в наличии, аптека обязуется предоставить его в течение пяти дней. В список входят:
1. Аминофиллин — таблетки.
2. Амоксициллин — капсулы; таблетки; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.
3. Амлодипин — таблетки.
4. Аторвастатин — капсулы; таблетки.
5. Аскорбиновая кислота* — драже; таблетки.
6. Атенолол — таблетки.
7. Ацетилсалициловая кислота * — таблетки.
8 Ацетилцистеин * — гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь.
9. Ацикловир — крем *; мазь *; таблетки.
10. Беклометазон — аэрозоль для ингаляций.
11. Бисакодил * — суппозитории; таблетки.
12. Бифидобактерии бифидум * — капсулы, порошок.
16. Верапамил — таблетки.
17. Висмута трикалия дицитрат * — таблетки.
18. Гидрокортизон * — крем; мазь.
19. Гидрохлоротиазид — таблетки.
20. Дексаметазон — таблетки.
21. Диклофенак — капли; таблетки.
22. Доксициклин — капсулы; таблетки.
23. Дротаверин * — таблетки.
24. Ибупрофен * — капсулы; суспензия; таблетки.
25. Изосорбид мононитрат — капсулы; таблетки.
26. Изосорбида динитрат — таблетки.
27. Ингавирин — капсулы.
28. Кагоцел * — таблетки.
29. Каптоприл — таблетки.
30. Клотримазол * — гель; таблетки; суппозитории.
31. Ко-тримоксазол — суспензия; таблетки.
32. Лозартан — таблетки.
33. Лоперамид * — капсулы; таблетки.
34. Лоратадин * — сироп; таблетки.
35. Нитроглицерин * — спрей; таблетки.
36. Нифедипин — таблетки.
37. Омепразол — капсулы; таблетки.
38. Осельтамивир — капсулы.
39. Панкреатин * — капсулы; таблетки.
40. Парацетамол * — суспензия; суппозитории; таблетки.
41. Сальбутамол — аэрозоль для ингаляций; раствор для ингаляций.
42. Сеннозиды А+Б * — таблетки.
43. Спиронолактон — капсулы; таблетки.
44. Тетрациклин * — мазь.
45. Умифеновир * — капсулы, таблетки.
46. Фамотидин * — таблетки.
47. Флуконазол * — капсулы.
48. Фуросемид — таблетки.
49. Хлорамфеникол — таблетки.
50. Хлоропирамин — таблетки.
51. Ципрофлоксацин — капли; таблетки.
52. Эналаприл — таблетки.
* Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача и входящие в минимальный ассортимент аптек.
Отдельным документом определен перечень обязательных лекарств для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Президент России Владимир Путин 24 января отметил, что в России существует проблема нехватки ряда препаратов, а также роста цен на них. В то же время глава государства указал на рост отечественного фармпроизводства.
В 2022 году российские аптеки столкнулись с дефицитом лекарств, об этом сообщили 99% фармацевтов и провизоров. На фоне всплеска простудных заболеваний наблюдалась нехватка жаропонижающих средств и антибиотиков для взрослых и детей.
Тем не менее в Минздраве заявили, что в настоящее время беспокоиться не о чем и производство и поставки лекарств в России осуществляются в плановом режиме. Отдельные проблемы могут быть вызваны логистическими трудностями при поставке медикаментов на прилавки аптек.