Росздравнадзор предостерег о мошенничествах с лекарствами

Росздравнадзор предупредил о мошеннических схемах с доставками лекарств, которые начали предлагать недобросовестные организации гражданам России. Как отмечено 11 января в заявлении ведомства, имеющегося в распоряжении «Известий», временными сложностями с доставками тех или иных препаратов начали пользоваться перекупщики для личной наживы.

«Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом не предоставляются», — предупредил Росздравнадзор.

Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться некачественными и фальсифицированными, заявили в ведомстве. Поэтому прибегать к подобным услугам чревато риском потерять не только свои финансовые средства, но и собственное здоровье.

Росздравнадзор также констатировал, что в связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные препараты сейчас могут происходить временные задержки в их доставке в аптеки, что связано с логистическими проблемами поставщиков. Все меры для устранения таких проблем принимаются в полном объеме.

Ранее в среду представители аптечных ассоциаций и фармпроизводители рассказали «Известиям», что в российских аптеках почти не осталось гормонального средства, применяемого при онкологических заболеваниях, в частности при раке молочной железы — «Тамоксифена».

30 ноября также сообщалось, что Совфед России одобрил закон, согласно которому аптеки получают возможность самостоятельно производить лекарства. Изготовление препаратов будет разрешено как из фармацевтических субстанций, так и из препаратов, включенных в госреестр лекарственных средств для медицинского применения.

Ранее, 29 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что цены на жизненно необходимые и важные лекарства в России за год изменились на 2,3%, что ниже уровня инфляции в стране.

До этого, 12 ноября, Мурашко рассказал, что Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.