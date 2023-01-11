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Росздравнадзор предостерег о мошенничествах с лекарствами

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Росздравнадзор предупредил о мошеннических схемах с доставками лекарств, которые начали предлагать недобросовестные организации гражданам России. Как отмечено 11 января в заявлении ведомства, имеющегося в распоряжении «Известий», временными сложностями с доставками тех или иных препаратов начали пользоваться перекупщики для личной наживы.

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«Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом не предоставляются», — предупредил Росздравнадзор.

Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться некачественными и фальсифицированными, заявили в ведомстве. Поэтому прибегать к подобным услугам чревато риском потерять не только свои финансовые средства, но и собственное здоровье.

Росздравнадзор также констатировал, что в связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные препараты сейчас могут происходить временные задержки в их доставке в аптеки, что связано с логистическими проблемами поставщиков. Все меры для устранения таких проблем принимаются в полном объеме.

Ранее в среду представители аптечных ассоциаций и фармпроизводители рассказали «Известиям», что в российских аптеках почти не осталось гормонального средства, применяемого при онкологических заболеваниях, в частности при раке молочной железы — «Тамоксифена».

30 ноября также сообщалось, что Совфед России одобрил закон, согласно которому аптеки получают возможность самостоятельно производить лекарства. Изготовление препаратов будет разрешено как из фармацевтических субстанций, так и из препаратов, включенных в госреестр лекарственных средств для медицинского применения.

Ранее, 29 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что цены на жизненно необходимые и важные лекарства в России за год изменились на 2,3%, что ниже уровня инфляции в стране.

До этого, 12 ноября, Мурашко рассказал, что Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.

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