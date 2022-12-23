Поставку сдал: экспорт медикаментов из ЕС в РФ превысил €7 млрд

За три квартала 2022 года Евросоюз экспортировал в Россию медикаменты на сумму более €7 млрд . Об этом свидетельствуют данные Eurostat, предоставленные «Известиям». По сравнению с аналогичным периодом 2021-го экспорт вырос более чем на €1 млрд. Несмотря на визовые ограничения и санкции , европейские страны также не лишают россиян медицинской помощи. Итальянское посольство выдало в этом году 96 медицинских виз гражданам РФ , хотя в 2019 году –– всего 56. В дипмиссии Финляндии «Известиям» заявили, что тоже продолжают принимать определенную категорию россиян на лечение. Швейцария, не входящая в ЕС, выдала в этом году 217 медицинских виз обладателям российских паспортов .

Обмен лекарствами

После решения российских властей начать СВО на Украине ЕС приостановил научное сотрудничество с РФ , что оказало негативный эффект на партнерские проекты в сфере здравоохранения. Хотя в публикации представительства Евросоюза в России от ноября 2022 года говорится о том, что взаимодействие по этой линии стало очень ограниченным еще из-за противоречий в эпоху пандемии . «Последним крупным совместным мероприятием в этом сфере стала конференция, проведенная в ноябре 2020 года», — отмечается в материале.

Тем не менее санкции Брюсселя против Москвы по-прежнему не распространяются на лекарственные препараты. И несмотря на сложности в логистике, экспорт медикаментов из объединения в нашу страну после февраля 2022 года даже вырос . Статистическая служба ЕС (Eurostat) предоставила «Известиям» данные о поставках лекарственных препаратов в РФ с января 2020 года по сентябрь нынешнего. За три квартала 2022 года (январь–сентябрь) страны объединения экспортировали в РФ медикаменты на сумму свыше €7 млрд . По сравнению с аналогичным периодом 2021-го поставки выросли более чем на €1 млрд (в прошлом году с января по сентябрь ЕС продал в Россию лекарств приблизительно на €5,9 млрд).

Поставку сдал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Рекордный прирост экспорта наблюдался в августе 2022-го –– ЕС поставил медикаменты в РФ более чем на €920 млн (для сравнения: в сентябре 2021 года –– примерно на €774 млн, а в сентябре 2020-го — около €551 млн).

К слову, не прекратился и импорт российских медикаментов в страны объединения, хотя поставки сократились . С января по сентябрь 2022 года, по данным Eurostat, РФ продала в Евросоюз лекарственные препараты на сумму, превышающую €23 млн (за аналогичный период в 2021-м речь шла примерно о €46 млн).

Приглашение на лечение

Россияне пользуются не только европейскими медицинскими препаратами, но и врачебными услугами в отдельных странах , несмотря на выход ЕС из соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Одна из уважительных причин, по которой можно получить разрешение на въезд, — лечение на территории объединения. Сразу в нескольких европейских дипмиссиях подтвердили, что требования к заявителям не изменились. Причем некоторые страны выдали в 2022-м даже больше виз гражданам РФ по медицинским причинам, чем в прошлые годы.

В частности, в посольстве Италии в Москве «Известиям» сказали, что генеральные консульства республики в РФ продолжают регулярно выдавать визы по медицинским показаниям , если заявления соответствуют требованиям законодательства. Так, в 2022 году они предоставили россиянам 96 медицинских виз (в допандемийном 2019-м было 56).

поставку сдал Фото: ТАСС/Jens Büttner

Чтобы получить медицинскую помощь в Италии россияне должны подать заявление на национальную визу (тип D). Список необходимых документов представлен на сайте визового центра страны в РФ. В частности, россиянин должен предоставить приглашение от итальянской частной или государственной клиники, в котором указан тип услуги, срок ее предоставления и предполагаемая стоимость.

В посольстве Швейцарии, которая также присоединилась к визовым ограничениям ЕС против РФ, «Известиям» также подтвердили, что они продолжают оформлять гражданам РФ Шенген для медицинских целей.

— Посольство выдало в общей сложности 217 виз для медицинских целей с 1 марта по 30 ноября 2022-го . После 24 февраля список документов, необходимых для подачи, не изменился, — отметили в дипмиссии.

В соответствии с актуальным списком необходимых документов гражданам РФ надо в том числе предоставить полис медицинского страхования, действительный на весь срок пребывания на территории Шенгенского пространства. Также требуется приглашение из местной клиники или больницы с подписью врача, подтверждающее факт полной или частичной оплаты предстоящего лечения.

В медицинской помощи не отказывает и финская сторона, хотя россиянам в этой стране визу для лечения сейчас получить куда сложнее .

Поставку сдал Фото: ТАСС/ JUHA METSO

— Заявителю следует доказать в ходе прохождения пограничного контроля цель поездки. При необходимости назначение лечебных процедур проверяется у соответствующего медицинского центра. При этом требуется, чтобы медицинское обслуживание лица началось до введения настоящих ограничений , — отметили в финском посольстве в РФ.

Список необходимых документов представлен на сайте МИД страны. В том числе от заявителя требуется приглашение из финской больницы или медицинского центра, а также медицинская справка от местного врача. Страховой полис при этом должен покрывать весь период пребывания в Шенгенской зоне. Лимит страховой суммы — не менее €30 тыс.