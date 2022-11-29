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Мурашко рассказал об изменениях цен на лекарства за год на 2,3%

Министр здравоохранения РФ Мурашко: цены на лекарства за год изменились на 2,3%, что ниже уровня инфляции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Цены на жизненно необходимые и важные лекарства в России за год изменились на 2,3%, что ниже уровня инфляции в стране. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране», — сказал он «РИА Новости».

Как утоняется, Банк России ранее прогнозировал, что годовая инфляция в 2022 году составит 12–13%.

Ранее, 15 ноября, стало известно о причинах повышения цен на препарат от диабета в аптеках. В частности, рост стоимости лекарства от сахарного диабета «Оземпик» может быть обусловлен возросшим спросом на него, а также незаконным появлением препарата на рынке. «Оземпик» включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, средняя цена на него с начала года выросла на 6%

Ранее, 12 ноября, Мурашко рассказал, что министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.

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