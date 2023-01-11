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Дефицит лекарства для онкобольных «Тамоксифена» могут ликвидировать в конце февраля

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Hannibal Hanschke
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В российских аптеках почти не осталось гормонального средства, применяемого при онкологических заболеваниях, в частности при раке молочной железы — «Тамоксифена», рассказали «Известиям» потребители препарата, представители аптечных ассоциаций и фармпроизводители.

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«На сегодняшний день мы фиксируем нехватку этого препарата. На рынке присутствуют три иностранных производителя и как минимум четыре отечественных. Тем не менее осенью пропали импортные аналоги, а затем и отечественные», — рассказала директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

По данным ассоциации, последняя поставка «Тамоксифена» была в октябре 2022 года. Сейчас препарата нет практически во всех офлайн-аптеках, он полностью отсутствует и на таких крупных онлайн-площадках как «Аптека.ру», «Горздрав», «Еаптека», «Здравсити» и других.

Проблемы с поставками препарата связаны, в частности, со сложностями в получении компаниями фармсубстанций, из которых производится это лекарство, отметил гендиректор фармацевтической компании «Mедарго» Вадим Винокуров.

В то же время, по информации участников рынка, как минимум один крупный отечественный производитель «Тамоксифена» — «Озон Фармацевтика» — уже получил фармсубстанции.

«В настоящее время они уже нарабатывают продукт, в начале февраля будут подавать документы качества в Росздравнадзор, то есть к концу февраля можно ожидать, что препараты поступят в аптеки», — рассказал Винокуров.

По словам эксперта, сейчас в аптеках остается некоторый запас препарата «Фарестон» производства финской компании OrionPharma, с тем же действующим веществом тимоксифеном. Но поступает он дистрибьютерам нерегулярно. Кроме того, цена импортных таблеток примерно в 10 раз выше российских аналогов.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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