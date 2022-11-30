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Совет Федерации разрешил аптекам заниматься производством лекарств

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Совфед России одобрил закон, согласно которому аптеки получают возможность самостоятельно производить лекарства. Информация об этом была опубликована на сайте Совета Федерации 30 ноября.

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Согласно тексту документа, в закон «Об обращении лекарственных средств» будут внесены изменения, которые предоставят аптекам и ветеринарным аптечным организациям право на изготовление лекарственных препаратов.

Отмечается, что изготовление препаратов будет разрешено как из фармацевтических субстанций, так и из препаратов, включенных в госреестр лекарственных средств для медицинского применения.

Кроме того данный закон будет исключать из субъектов, изготавливающих лекарственные препараты, индивидуальных предпринимателей.

Как отметили в социальном комитете Совфеда, данный закон поможет удовлетворить потребности граждан страны в индивидуальных дозировках лекарственных средств. В качестве примера приводится возможность изготовления в аптеках лекарственных препаратов в малых дозировках для использования в педиатрии.

Согласно документу, новый закон вступит в силу начиная с осени следующего года.

Ранее, 29 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, цены на жизненно необходимые и важные лекарства в России за год изменились на 2,3%, что ниже уровня инфляции в стране.

До этого, 12 ноября, Мурашко рассказал, что Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.

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