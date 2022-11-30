Совет Федерации разрешил аптекам заниматься производством лекарств
Совфед России одобрил закон, согласно которому аптеки получают возможность самостоятельно производить лекарства. Информация об этом была опубликована на сайте Совета Федерации 30 ноября.
Согласно тексту документа, в закон «Об обращении лекарственных средств» будут внесены изменения, которые предоставят аптекам и ветеринарным аптечным организациям право на изготовление лекарственных препаратов.
Отмечается, что изготовление препаратов будет разрешено как из фармацевтических субстанций, так и из препаратов, включенных в госреестр лекарственных средств для медицинского применения.
Кроме того данный закон будет исключать из субъектов, изготавливающих лекарственные препараты, индивидуальных предпринимателей.
Как отметили в социальном комитете Совфеда, данный закон поможет удовлетворить потребности граждан страны в индивидуальных дозировках лекарственных средств. В качестве примера приводится возможность изготовления в аптеках лекарственных препаратов в малых дозировках для использования в педиатрии.
Согласно документу, новый закон вступит в силу начиная с осени следующего года.
Ранее, 29 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, цены на жизненно необходимые и важные лекарства в России за год изменились на 2,3%, что ниже уровня инфляции в стране.
До этого, 12 ноября, Мурашко рассказал, что Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.