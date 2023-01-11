В Минздраве заявили о стабильной ситуации с производством и поставками лекарств
Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильна. Об этом 11 января заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев.
Ранее в этот же день в Росздравнадзоре сообщили, что в связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные препараты сейчас могут происходить временные задержки в их доставке в аптеки, что связано с логистическими проблемами поставщиков.
«Объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые. Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — заявил Глаголев журналистам.
Он подчеркнул, что во время подъема заболеваемости ОРВИ был значительный рост спроса на соответствующие препараты, но производители увеличили объем выпуска лекарств.
«Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер», — добавил замминистра.
Ранее, 11 января, представители аптечных ассоциаций и фармпроизводители рассказали «Известиям», что в российских аптеках почти не осталось гормонального средства, применяемого при онкологических заболеваниях, в частности при раке молочной железы, — «Тамоксифена».
В конце декабря сообщалось, что за три квартала 2022 года (январь–сентябрь) Евросоюз (ЕС) экспортировал в Россию медикаменты на сумму свыше €7 млрд.