Около 99% аптек в 2022 году сталкивались с дефицитом лекарств

Около 99% представителей аптечных организаций в 2022 году сталкивались с дефицитом лекарственных средств, показал опрос среди провизоров и фармацевтов, проведенный на платформе Smartpharma (профессиональное сообщество работников аптек). Результаты исследования есть у «Известий».

Чаще всего представители аптечных организаций сталкивались со временным дефицитом антибиотиков и жаропонижающих средств. Причем нехватка наблюдалась как с препаратами для взрослых, так и с таблетками с детской дозировкой или в форме, подходящей для детей, — сиропы, свечи.

Так, среди препаратов, временные перебои в поставках которых замечали чаще всего, оказались антибиотики «Амоксиклав», «Аугментин» и «Панклав». Из жаропонижающих средств представители аптек указали на проблемы с «Нурофеном» в деткой форме.

«Аптечное сообщество пока не наблюдает стойкого дефицита, но фиксирует перебои с поставками лекарственных средств в самых разных регионах страны. Причин этому несколько: во-первых, в последнее время произошла перестройка мировых логистических связей. Во-вторых, Китай — лидер по производству субстанций — до сих пор борется с коронавирусной инфекцией. В стране действуют локдауны, так как один штамм сменяет другой. Из-за этого наблюдаются временные задержки в поставках субстанций и лекарств», — отметила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова.

При этом, как отмечают эксперты, в связи с возросшим спросом на медикаменты трудности с лекарственным обеспечением испытывает не только Россия. Перебои наблюдаются и в Китае, и в США, и в странах Европы.

«В последнее время в аптеках периодически пропадают антибиотики, противовоспалительные, жаропонижающие и другие препараты: для одних не успевают нарабатывать нужный объем из-за большого спроса, другие не получается привозить в срок», — указала провизор.

По ее мнению, в этом случае на помощь могут прийти производственные аптеки. Провизоры могут изготовить часть востребованных препаратов по ряду заболеваний, согласно дозировке, указанной в рецепте, как для взрослых, так и для детей.

До этого, 11 января, представители аптечных ассоциаций и фармпроизводители рассказали «Известиям», что в российских аптеках почти не осталось гормонального средства, применяемого при онкологических заболеваниях, в частности при раке молочной железы, — «Тамоксифена». Последняя поставка «Тамоксифена» была в октябре 2022 года.

В ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.