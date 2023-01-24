Путин указал на дефицит некоторых лекарственных препаратов в России

В последнее время цены на лекарства подросли и наблюдается дефицит ряда препаратов, несмотря на рост фармпроизводства в России. Об этом во вторник, 24 января, заявил президент России Владимир Путин.

«За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Ранее в этом месяце Росздравнадзор признал, что те или иные средства могут приходить в аптеки с задержками из-за проблем с логистикой.

Как свидетельствуют данные опроса среди провизоров и фармацевтов, проведенного на платформе Smartpharma (профессиональное сообщество работников аптек), около 99% представителей аптечных организаций в 2022 году сталкивались с дефицитом лекарственных средств.

Чаще всего отмечался временный дефицит антибиотиков и жаропонижающих средств. Причем нехватка наблюдалась как с препаратами для взрослых, так и с таблетками с детской дозировкой или в форме, подходящей для детей, — сиропы, свечи.

Так, среди препаратов, временные перебои в поставках которых замечали чаще всего, оказались антибиотики «Амоксиклав», «Аугментин» и «Панклав». Из жаропонижающих средств представители аптек указали на проблемы с «Нурофеном» в детской форме.

При этом, как отмечают эксперты, в связи с возросшим спросом на медикаменты трудности с лекарственным обеспечением испытывает не только Россия. Перебои наблюдаются и в Китае, и в США, и в странах Европы.

В ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.