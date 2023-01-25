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Захарова указала на роль позиции ЮАР в попытках Запада разделить мир

Захарова: позиция ЮАР ставит крест на многовековом настойчивом курсе Запада на общемировую сегрегацию
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Позиция, озвученная главой МИД Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор в ходе совместной конференции с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым, демонстрирует непринятие давление, которое оказывается западными странами на Африканский континент. Такую позицию 25 января озвучила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

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«Это историческая позиция, на мой взгляд. Это не просто принципиальная позиция неприятия того давления, которое без зазрения совести оказывает Запад на Африканский континент, а это глубокий взгляд со знанием исторических реалий на всё происходящее в мире», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, позиция ЮАР не является попыткой набрать политические очки или балансировать между противоположными точками зрения, а «принципиальная оценка» происходящего. Она также заметила, что позиция ЮАР, как и ряда других стран Африки, демонстрирует несостоятельность желания стран Запада делить мир на «достойных» и тех, что «живет в джунглях».

«Это выступление, эти принципиальные оценки, которые дают страны Африки, ставят крест на многовековом настойчивом курсе Запада на общемировую сегрегацию», — заключила официальный представитель МИДа.

Ранее, 23 января, Лавров по итогам переговоров с Пандор заявил, что конфликт, в который вступили западные страны с Россией, уже не гибридный, а почти настоящий и готовился Западом на протяжении долгих лет с целью уничтожить всё русское.

Прежде Лавров уже заявлял, что США объединяют европейские страны против России для окончательного решения «русского вопроса». Он сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, напавшего на СССР.

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