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Посол РФ в Латвии заявил о сохранении отношений между странами вопреки решениям Риги

Посол РФ в Латвии: связь между двумя странами сохранится, несмотря на решение Риги о понижении дипотношений
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Дипломатические связи между Россией и Латвией сохранятся, несмотря на решение Риги о понижении дипотношений. Об этом заявил 24 января посол РФ в республике Михаил Ванин.

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«Что касается дипломатических отношений РФ и Латвии, они не разрываются, они сохраняются, они будут осуществляться на уровне временных поверенных в делах [обоих государств]. Уеду отсюда, из Риги, я, уедет латвийский посол из Москвы, но отношения продолжатся», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

23 января Латвия объявила о понижении уровня дипломатических отношений и обязала российского посла покинуть страну до 24 февраля. Такой шаг Риги стал своеобразным жестом солидарности с Таллином, с которым Москва понизила уровень взаимодействия до поверенных в делах.

В МИДе объяснили, что решение об отношениях с Эстонией было принято на фоне недружественной политики балтийской республики. Тогда же во внешнеполитическое ведомство вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре, где ему был заявлен решительный протест и дана рекомендация покинуть Россию до 7 февраля.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, в свою очередь, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть республику ровно до такого же числа, как и Лайдре.

После этого глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Москва даст адекватный ответ на соответствующее решение Латвии. Он также отметил, что решение Риги лежит «в духе последовательной русофобской линии».

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