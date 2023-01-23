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В Госдуме рассказали об ответе Москвы на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ

Слуцкий: Москва даст адекватный ответ на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Москва адекватно ответит на решение Литвы понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил 23 января глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Он указал, что решение Риги лежит «в духе последовательной русофобской линии».

«Как в случае с Эстонией, уверен, Москва ответит адекватно, как и принято на практике», — сказал он «РИА Новости».

Политик также прокомментировал и призыв министра иностранных дел Литвы Эдгара Ринкевичса к России, чтобы она в ответ приняла такие же меры по отношению к балтийской республике. Так, Слуцкий указал, что не Риге, по улицам которой по сей день «маршируют потомки и ветераны «Ваффен СС», ставить какие-либо условия Москве.

«Мы боремся сегодня с неонацизмом, мы защищаем мир от коричневой чумы. Латвийская же сторона последовательно поощряла героизацию бывших нацистских преступников и оправдывала реваншизм и искажение истории Второй мировой войны», — указал он.

Ранее в понедельник Москва понизила уровень дипломатических отношений с Таллином. В МИДе объяснили, что это решение было принято на фоне недружественной политики балтийской республики. В этот же день во внешнеполитическое ведомство вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре, где ему был заявлен решительный протест и дана рекомендация покинуть Россию до 7 февраля.

После этого глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть республику ровно до такого же числа, как и Лайдре. Он также указал, что призовет страны — члены Евросоюза придерживаться принципа паритетности в дипломатических отношениях с Россией.

Позднее Латвия в знак солидарности с Таллином и приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля.

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