Латвия понизит уровень дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией

Латвия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией, заявил 23 января министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевичс.

«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом», — написал он в Twitter.

Ринкевичс указал, что это решение было принято в знак солидарности с Эстонией и на фоне украинского конфликта.

Ранее в понедельник Москва понизила уровень дипломатических отношений с Таллином. Во внешнеполитическом ведомстве РФ объяснили, что это решение было принято на фоне недружественной политики балтийской республики.

Также в этот день в МИД РФ вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре, где ему был заявлен решительный протест и дана рекомендация покинуть Россию до 7 февраля.

До этого, 11 января, Эстония сообщила России о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в российском посольстве в Таллине, с 21 до восьми человек. Также там заявили о необходимости сократить число прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников с 23 до 15.

Власти Латвии наряду с Эстонией и другими странами Балтии ведут недружественную политику в отношении РФ. Она особенно усилилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса. 10 января Ринкевичс отметил, что в интересах Риги — добиться разгрома России в конфликте на Украине.

Власти Латвии также ведут русофобскую политику — активно работают над вытеснением обучения русскому языку в школах и уничтожением советских памятников. Так, в июне прошлого года парламент Латвии принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики».