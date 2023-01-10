В интересах Латвии — добиться разгрома России в конфликте на Украине. Об этом говорится в докладе министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевичса, представленном правительству во вторник, 10 января.

В водной части доклада министр иностранных дел отметил, что украинский конфликт «оказал существенное влияние на международную повестку дня, усугубил существующие вызовы безопасности и стабильности», передает новостной латвийский портал NRA.

«Россия не скрывает, что, по ее мнению, это конфликт не только с Украиной, но и с Западом в целом. В этих условиях в стратегических интересах Латвии — добиться поражения России в конфликте на Украине», — говорится в докладе.

Министр подчеркнул также, что противодействие России на Украине и поддержка Киева стали важнейшей задачей внешней политики Латвии в 2022 году, а «максимальное ограничение угроз, вызванных действиями России, будет главным приоритетом в ближайшие годы».

Ранее, в конце ноября, Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать аэродромы, откуда Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины. При этом он отметил, что союзники не должны при этом бояться эскалации конфликта.

Комментируя этот призыв главы латвийского МИДа, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик указал на то, что посредством стран Прибалтики Вашингтону «удобно транслировать русофобские заявления», выдавая их за позиции стран — членов Евросоюза. По его словам, Латвия, подчиняющаяся западным хозяевам, продолжает неуклонно следовать антироссийскому курсу.

Он также отметил, что недопустимые и неприемлемые призывы, озвученные Ринкевичсом, подтверждают, что эта страна поддерживает террористический по своей сути киевский режим.

РФ проводит с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за эскалации со стороны ВСУ.

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