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В Госдуме ответили на призыв Латвии разрешить Украине атаковать аэродромы РФ

Депутат Белик: призыв Риги разрешить Украине атаковать аэродромы РФ доказывает, что Латвия поддерживает террористический режим Киева
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормильцина
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 30 ноября прокомментировал «Известиям» слова главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Киеву нужно разрешить атаковать места базирования ракет, с помощью которых наносятся удары по критической инфраструктуре Украины.

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Депутат указал на то, что посредством стран Прибалтики Вашингтону «удобно транслировать русофобские заявления», выдавая их за позиции стран — членов Евросоюза.

«Латвия, подчиняющаяся западным хозяевам, продолжает неуклонно следовать антироссийскому курсу. Недопустимые и неприемлемые призывы, озвученные главой МИД Латвии, подтверждают, что эта страна поддерживает террористический по своей сути киевский режим», — заявил Белик.

При этом, как подчеркнул депутат, кто должен «разрешить» Киеву атаковать места базирования российских ракет, министр иностранных дел Латвии не уточнил.

«Но его риторика прямо указывает на то, что именно западные кураторы определяют вектор, которому следует руководство Украины», — заключил политик.

24 ноября постпред РФ Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН сообщил, что Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием. По его словам, подрыв боеспособности Вооруженных сил Украины, которые несут угрозу безопасности и территориальной целостности России, входит в цели спецоперации.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Между тем западные страны продолжают оказывать помощь Киеву — как финансовую, так и вооружением. Так, 21 ноября стало известно, что Евросоюз дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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