Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией, сообщили 23 января в МИД РФ.

В российское внешнеполитическое ведомство был вызван в понедельник посол Эстонии Маргус Лайдре, ему заявлен решительный протест, а также рекомендовано покинуть Россию до 7 февраля.

«Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В МИД отметили, что на сегодняшний день Эстонией предпринят новый недружественный шаг по сокращению численного состава посольства РФ в Таллине.

«В качестве ответной меры российской стороной было принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Москва продолжит реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии.

Ситуацию кратко прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что «эстонский режим получил, что заслужил».

Помимо сокращения численного состава посольства РФ в Таллине, власти Эстонии активно сносят в стране советские памятники. 6 января сообщалось, что власти республики выделили на их демонтаж более €900 тыс.

По данным пресс-секретаря правительства Эстонии Евгения Вяря, специальная комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене. Уже демонтировано 56 памятников.

4 января министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти страны планируют самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Российская сторона назвала инициативу Таллина бесперспективной с правовой точки зрения.

А в декабре прошлого года министр образования и науки Эстонии Тынис Лукас сообщил, что власти страны утвердили план действий по переходу русских школ на эстоноязычное образование до 2030 года.