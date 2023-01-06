Власти Эстонии выделили более €900 тыс. на демонтаж советских памятников

Правительство Эстонии выделило более €900 тыс. на демонтаж советских военных памятников. Об этом сообщил 6 января портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики.

«Правительство выделило учреждениям, подведомственным министерству обороны, €916 405 на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства угрожающих безопасности советских военных памятников», — цитирует ERR пресс-секретаря правительства страны Евгения Вяря.

Также отмечается, что специальная комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене. Уже демонтировано 56 памятников.

В сентябре прошлого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с решением Эстонии уничтожить памятник советским солдатам в парке Раади города Тарту.

В августе власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.