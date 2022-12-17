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Таллин утвердил план перехода русских школ на эстонский язык

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Фото: Getty Images/Alison Wright
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Власти Эстонии утвердили план действий по переходу русских школ на эстоноязычное образование до 2030 года. Об этом заявил министр образования и науки страны Тынис Лукас в субботу, 17 декабря, в эфире эстонского телеканала ERR.

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Процесс перехода планируют начать уже в 2024 году

Он сообщил, что для осуществления этого плана в высших учебных заведениях Эстонии будет увеличено количество мест для подготовки учителей для преподавания на эстонском, а также будут созданы более гибкие формы обучения. По его словам, работникам образовательной сферы предложат языковые курсы и мотивируют учителей оставаться на работе.

Так, с сентября 2023 года для всех учителей эстонского уезда Ида-Вирумаа, преподающих на эстонском языке, будет введен коэффициент минимальной зарплаты 1,5, а для преподавателей детских садов — 1,3.

Он отметил также, что переход на эстоноязычное образование начнется с 2024 года, когда на государственный язык полностью перейдут детские сады, а также ученики первых и четвертых классов школ.

Ранее, 12 декабря, парламент Эстонии в третьем чтении принял закон, который создает основу и условия для перехода на образование на эстонском языке в стране. Тогда отмечалось, что по новому закону с 2024 года школьный учитель в стране должен будет знать эстонский язык на уровне С1 (согласно шестиступенчатой системе оценки знания государственного языка, включающей в себя уровни A1, A2, B1, B2, C1 и C2). Директора школ и завучи должны знать эстонский язык на уровне С1 с 1 августа 2023 года.

Помимо этого, чтобы проводить учебную и воспитательную деятельность на отличном от эстонского языке в классах и группах, будет необходимо запрашивать специальное разрешение правительства, которое может сделать исключение на один год.

До этого, 17 ноября, эстонский парламент отклонил законопроект об использовании русского языка в публичном пространстве. Поправки допускали возможность добавления к эстонскому тексту перевода на иностранный язык, но только не на русский.

Ранее, в августе, глава министерства образования Эстонии Тынис Лукас внес предложение отказаться от русского языка как второго иностранного. По его словам, преобладание русского языка в качестве второго иностранного ненормально.

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