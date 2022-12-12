В Эстонии приняли закон о переходе обучения на эстонский язык

Парламент Эстонии в третьем чтении принял закон, который создает основу и условия для перехода на образование на эстонском языке в стране. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

Согласно документу, первыми на обучение на эстонском языке в 2024/25 учебном году перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы школ.

«Школы обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10-м классе не позднее 2030/31, в 11-м классе — не позднее 2031/32, а в 12-м классе — не позднее 2032/33 учебного года», — сообщило правительство.

Также отмечается, что с 2024 года школьный учитель в стране должен знать эстонский язык на уровне С1 (согласно шестиступенчатой системе оценки знания государственного языка, включающей в себя уровни A1, A2, B1, B2, C1 и C2). Директора школ и завучи должны знать эстонский язык на уровне С1 с 1 августа 2023 года.

Кроме того, чтобы проводить учебную и воспитательную деятельность на отличном от эстонского языке в классах и группах, будет необходимо запрашивать специальное разрешение правительства, которое может сделать исключение на один год.

Ранее, 17 ноября, парламент Эстонии отклонил законопроект об использовании русского языка в публичном пространстве. Поправки допускали возможность добавления к эстонскому тексту перевода на иностранный язык, но только не на русский.

30 ноября председатель парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предложила отдать школам вопрос изучения русского языка. Чмилите-Нильсен отметила, что вместо запрета обучения русскому языку следует обновить учебные материалы по нему, чтобы они отражали современные реалии.

В декабре 2021 года сообщалось, что депутаты в Эстонии призвали отменить перевод школ на государственный язык. Против реформы тогда выступили члены партии из правящей коалиции. Отмечалось, что обучение на русском языке идет по квотам, по системе 40/60, то есть предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества. Полностью перевести на эстонский школы планируют к 2035 году.