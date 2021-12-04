Эстонские депутаты выступили против языковой реформы

Депутаты в Эстонии призвали отменить перевод школ на государственный язык. Против реформы выступили члены партии из правящей коалиции, передает телеканал «Известия». Обучение на русском языке идет по квотам, по системе 40/60, то есть предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества. Полностью перевести на эстонский школы планируют к 2035 году. Депутаты считают реформу нарушением прав граждан.

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