Из учителей — в кассиры: как Эстония ликвидирует русские школы

Правительство Эстонии утвердило план ликвидации русских школ. Уже через полтора года от русского откажутся в начальных классах, полностью образование перейдет на госязык в 2033 году. Чиновников не смущает, что уничтожение русских классов противоречит конституции страны, грозит стрессом детям и безработицей опытным педагогам. «Известия» разбирались в том, почему реформу решили провести именно сейчас.

Реформа рассчитана на 10 лет

Парламент Эстонии 12 декабря принял закон о переводе русских школ на эстонский язык обучения. «Мы как общество наконец-то преодолели чувство национальной неполноценности и пришли к пониманию того, что переход к обучению на эстонском неизбежен», — радовался произошедшему министер образования и науки Тынис Лукас.

Правительство также обнародовало подробный план реформы. Согласно ему, в 2024/2025 учебном году на госязык перейдут детские сады и начальная школа (1–4 классы). Тогда же учителям запретят вести воспитательную работу (любое общение помимо собственно обучения) на русском языке. В средних классах от русского откажутся к 2029-му, в старших классах — к 2033-му.

Из учителей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Директоров школ с августа 2023 года начнут проверять на знание эстонского языка, спустя год тестировать начнут и учителей. При этом от работников образовательной сферы требуют знать госязык на уровне C1, который предполагает беглую речь и понимание сложных текстов . Понятно, что быстро выйти на такой уровень не получится, но эстонских депутатов это не смущает. Представитель правящей коалиции Лийна Керсна говорит, что проваливших тесты «заменят».

Учителя пойдут работать в магазин

Реформа вызвала в Эстонии бурные споры. Понятно, что смена языка станет стрессом для детей.

— Особенно это касается четвероклассников. Дети учились в комфортных языковых условиях, в большом объеме изучали и эстонский. А теперь ни с того ни с сего им придется перейти на эстонский по всем предметам. Это стресс, конечно. А для родителей — дополнительные траты, ведь детям понадобятся репетиторы , — говорит директор Пяхклимяэской гимназии в Нарве Вячеслав Коновалов.

Пострадают также опытные учителя. Многие не сдадут тесты на знание эстонского и лишатся работы. Педагоги постарше уйдут на пенсию, более молодым придется искать новое место.

— Конечно, на улице они вряд ли окажутся. Например, постоянно требуются люди на кассу в Lidl [сеть продуктовых магазинов]. Но представьте, это люди с высшим образованием, которые провели 20–30 лет в школе! Для них это будет личная трагедия... К сожалению, это не зависит от директора, нас тоже поставили в такие условия, — говорит директор Солдинаской гимназии в Нарве Роман Треиал.

Против реформы выступили в том числе в правительстве Эстонии. Министр культуры Пирет Хартман говорит, что в стране нет такого количества учителей госязыка . Об этом же высказался мэр Таллина Михаил Кылварт: «Допустим, я руковожу спортивной федерацией и требую от спортсменов побеждать на Олимпийских играх. Те спрашивают: «Мужик, а где подготовленные тренеры, продуманная методика, средства для этого?» А я отвечаю: «Слушайте, если вы против, вы предатели!»

Из учителей Фото: REUTERS/Ints Kalnins

У других чиновников вопросов не возникло, наоборот, они принялись выполнять решение правительства с опережением графика. Так, в Тарту муниципальные власти объявили, что две местные школы и три детсада перейдут на госязык уже к 2025 году . «Государство поставило цель завершить реформу до 2033 года. Но это максимум, а мы можем сделать это и быстрее, у нас хорошие стартовые позиции», — говорит вице-мэр Леммит Каплински.

После начала СВО давление на русских усилилось

Эстонизировать образование власти начали сразу после обретения республикой независимости. Для этого, в частности, приняли Закон об основной школе и гимназии. Эстонский язык закрепили как практически единственный для обучения в старших классах гимназий, эстоноязычные педагоги начали получать льготы, государство стало поощрять переход учебных заведений на госязык.

Для классов основной школы (1–9 классы) также предусматривался переход на эстонский, но сроки несколько раз сдвигались. Реализация реформы затягивалась из-за неготовности учителей, отсутствия учебников и пособий. В итоге обязательным стало преподавание в русских классах 40% предметов на эстонском языке .

Еще одним важным нормативным актом стал Закон о языке. Документ обязывает работников общаться на эстонском, нарушителям грозят штрафы в размере до €640, за исполнением закона следит специальная языковая инспекция. Наказаниям подвергаются в том числе воспитатели детских садов и школьные учителя. Так, в Нарве в 2021 году штрафы выписали девятерым педагогам, с одним воспитателем расторгли трудовой договор.

При этом конституция страны разрешает родителям самостоятельно выбирать характер образования ребенка, позволяет школам самим решать, на каком языке учить детей. Опираясь на эти положения, активисты пытались отстоять свое право на русский язык. Самый громкий процесс начался в 2011 году, когда 15 гимназий Таллина и Нарвы пытались выбрать языком обучения русский. Правительство страны на их ходатайство ответило отказом, позже решение поддержал Государственный суд Эстонии.

Из учителей Фото: REUTERS/Ints Kalnins

В 2018 году либерально-консервативная Партия реформ предложила перевести все детские сады и школы на эстонский язык. Парламент страны, впрочем, дерусифицировать образование тогда отказался. Ситуация изменилась после начала российской военной операции на Украине. Эстония поддержала Киев и ввела ограничения против России и россиян. В частности, запретила въезд гражданам РФ с шенгенской визой, запретила россиянам владеть оружием. Досталось и местным русским. В правительстве обсуждают не только эстонизацию русских школ. Министр образования и науки Тынис Лукас говорит, что следует упразднить изучение русского языка в школах в качестве второго иностранного.

Таллин хочет разгромить русскую диаспору

Эксперты говорят, что новый закон нанесет удар по успеваемости детей. «Получать образование на неродном языке изначально сложнее. Никаких особых методик не предусмотрено, детей бросают в воду без спасательного круга. Школы будут плодить недоучек, вершиной карьеры которых станет работа дворником или кассиром. Видимо, законодатели хотят отсечь русских от высшего образования», — отмечает главный редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин.

Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с «Известиями» отмечает, что в Эстонии стремятся разделаться с русскоязычной диаспорой.